United Cup 2025, la Grecia si impone sulla Spagna grazie al doppio e va in vetta al gruppo C

Laè la prima a esultare nel girone C. La selezione ellenica si aggiudica la prima sfida contro una rimaneggiataa Perth,ndosi per 2-1alfinale che ha messo il punto esclamativo alla rimonta iniziata nella tarda mattinata.La prima partita è stata a senso unico, ma non come ci si attendeva. Una Maria Sakkari ben lontana dalla condizione migliore viene spazzata via da Jessica Bouzas Maneiro, che si fa un sol boccone di un’avversaria in enorme difficoltà con il servizio, con pochissime prime e una seconda facilmente attaccabile: è 6-1 6-2 in meno di un’ora e un quarto.È dunque toccato a Stefanos Tsitsipas rimettere le cose a posto. Compito per nulla facile contro un Pablo Carreno-Busta tirato a lucido, ben più vicino alla versione che gravitava attorno alla top 10 che al giocatore che ora lambisce la top 200; una sfida combattutissima, risolta soltanto dopo oltre due ore di partita sul 6-4 4-6 6-3.