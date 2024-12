Una miseria Grande Fratello cachet Mariavittoria | fuori la cifra al giorno

Leggi su Caffeinamagazine.it

E come in ogni edizione anche in questa in corso delesce il discorso. Premettiamo che dalla produzione non è mai arrivata conferma su quanto rivelato negli anni dai concorrenti, ma non è certo la prima volta che qualcuno in casa parla di cifre. Cristina Quaranta, per esempio, rivelò che con la sua permanenza al GF Vip per poco più di un mese e con diverse ospitate in studio portò a casa quanto un anno di stipendio da cameriera.“Io ill’ho fatto in primis per soldi – disse l’ex Non è la Rai, come ricostruisce il sito Biccy – Ho preso quello che avrei preso in un anno e mezzo di lavoro nel ristorante. E inoltre mi sono anche riposata un po’. Facevo due lavori e lì alla fine mi sono rilassata un pochetto”. Un altro che ammise di aver partecipato ai reality anche per soldi fu Marco Maddaloni.