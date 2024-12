Lanazione.it - Tragico schianto in moto, Lorenzo muore a 23 anni. Una comunità sconvolta

Leggi su Lanazione.it

Massa, 28 dicembre 2024 – “E cercatevi quando vi mancate. Che la vita ci sembra domani e invece è tutta adesso”. E’ l’ultimo post pubblicato sui social daIacazzi, 23, morto questa mattina a Massa in località Madonna degli Uliveti a causa di un incidente. Il giovane stava percorrendo in sella alla suavia degli Oliveti in direzione mare quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe scontrato con un’auto. Per lui non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. Molto conosciuto all’interno della, di lui si ricorda soprattutto la grande passione per le. Il suo profilo Facebook è pieno di foto che lo ritraggono insieme alla sua due ruote, una Kawasaki bianca e verde. E proprio poche ore fa quel post sui social che pian piano si è riempito di commenti di dolore e sgomento.