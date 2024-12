Lanazione.it - Tragedia in Friuli, c’è l’inchiesta. Laura adesso è fuori pericolo. Il babbo in prognosi riservata

Prato, 28 dicembre 2024 –Chisciotti èdi vita, ilMaurizio ancora molto grave, la salma di Patrizia Pontani sarà sottoposta ad autopsia ma i tempi non saranno brevi. La procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti: sarà necessario attendere i risultati degli accertamenti tecnici sugli impianti dell’abitazione di Forni di Sopra dove è avvenuta la, per escludere responsabilità da parte di terze persone. “Sto perdendo i sensi”. Monossido killer, i messaggi disperati al fidanzato. Soccorsi partiti dalla Toscana Intanto a Montemurlo, dove la famiglia Chisciotti ha vissuto fino a circa tre anni fa, ci sono sgomento, dolore, incredulità. Una famiglia molto conosciuta e stimata, che manteneva un legame forte con il paese dopo il trasferimento a Pordenone, la città in cui Maurizio e Patrizia, 73 anni lui e 66 lei, avevano deciso di vivere dopo la pensione.