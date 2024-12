Isaechia.it - Temptation Island, ex protagonista da poco mamma per la seconda volta racconta del parto: “Bellissimo, ho sofferto poco”

Leggi su Isaechia.it

Roberta Mercurio è conosciuta al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a2016.Decise di prendere parte al docu-reality per testare la sua relazione con Flavio Zerella. Il loro viaggio nei sentimenti si era concluso in modo burrascoso, ma i due riuscirono a ripristinare i rapporti, concedendosi unachance. Salvo poi dirsi definitivamente addio nel 2019.Oggi per Robertaè acqua passata. E’ infatti sposata con Luca Caldirola, difensore del Monza, da cui ha avuto due splendidi bambini.La prima, nata nel 2021, si chiama Camilla. Il secondogenito, Nicolò, è nato da pochi giorni.La Mercurio ha volutore la propria esperienza a proposito di questo secondoai suoi followers, con cui condivide la propria quotidianità e la propria vita da