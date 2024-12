Sicilia approvata la Finanziaria Schifani | Risultato importante

Leggi su Dayitalianews.com

39 voti favorevoli e 20 contrariCon 39 voti favorevoli e 20 contrari l’Assemblea Regionalena ha approvato ladopo una lunghissima maratona parlamentare.10 milioni per i Comuni in dissestoA guidare i lavori dell’Ars il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Tra le norme approvate nel maxiemendamento, passato prima del voto finale, quella che prevede lo stanziamento di 10 milioni per i Comuni in dissesto.Le dichiarazioni del presidente“L’approvazione della manovrada parte dell’Ars – commenta il presidente della Regione Renato– rappresenta unper la nostra Regione.Per il secondo anno consecutivo, abbiamo evitato il ricorso all’esercizio provvisorio, dimostrando un grande senso di responsabilità e una visione condivisa da parte di tutto il Parlamentono.