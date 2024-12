Sci alpino slalom gigante femminile Semmering 2024 | Brignone regina sulla Panorama

Leggi su Sportface.it

Federicaconquista il primo podio in carriera” e vince lodi, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Giornata da incorniciare per la fuoriclasse azzurra, che ottiene il miglior tempo nella prima manche e riesce a gestire il vantaggio, conquistando con merito la vittoria. Battute la svedese Sara Hector e la neozelandese Alice Robinson, che completano il podio. In top 10 anche Marta Bassino, la quale consolida il 15° posto in classifica generale.detta leggeSeconda vittoria in stagione e 14^ in carriera inper Federica, che trionfa ae si prende il pettorale rosso di specialità. L’azzurra manda un chiaro segnale alle avversarie e sugella la propria superiorità mettendo a referto il 2° miglior tempo di manche (meglio fa solo una scatenata Scheib) nella seconda.