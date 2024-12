Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Lazio-Atalanta, tutti con Baroni”

Questa è ladel '', in edicola oggi, sabato 28 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il '' oggi in edicola, in, apre presentando, anticipo serale della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico'. Nello scontro tra Marcoe Gian Piero Gasperini anche le rivali Napoli e Inter stanno dalla parte del tecnico biancoceleste: la loro speranza è quella che fermi la marcia della 'Dea' in vetta alla classifica. In campo, invece, alle ore 15:00 per Empoli-Genoa e Parma-Monza e alle ore 18:00 per Cagliari-Inter. In agenda domani, alle ore 15:00, troviamo Napoli-Venezia (giocheranno sia Khvicha Kvaratskhelia sia David Neres), quindi alle ore 18:00 spazio a Juventus-Fiorentina (con Nico González e Moise Kean che ritrovano le loro ex squadre) e, infine, alle ore 20:45 a 'San Siro' Milan-Roma.