Donnaup.it - Presepi fai da te 2022: ricicla degli oggetti di uso comune e crea il tuo

Leggi su Donnaup.it

fai da tedi usoil tuoA Natale, con il fai da te, puoi tranquillamente realizzare un presepe a costo zero semplicementendo alcunidisponibili in qualunque casa.Con un po’ ditività potrai realizzare un presepe perfetto per arredare la tua casa come più ti piace.Qui sotto potrai trovare delle idee semplici da cui lasciarti ispirare.fai da tedi usoil tuo e non te ne pentirai:BARATTOLO DI VETROCon un semplice barattolo di vetro puoire un piccolo presepe perfetto per decorare un piano vuoto. Inserisci nel barattolo i personaggi del presepe e decora con della neve finta e rami verdi. Dopodichè decora il barattolo con dello spago, rami e pigne. Sarà delizioso.