NJPW | Gabe Kidd si scaglia contro la AEW e Tony Khan

si è recentementetola AEW e il suo presidente.L’attualeStrong Openweight Champion sta avendo una faida con il wrestler AEW ed exKenny Omega, i due si affronteranno il 5 Gennaio ax AEW Wrestle Dynasty.In un video pubblicato sul canale YouTube dellaha parlato di quando la AEW voleva ingaggiarlo, ma lui ha rifiutato preferendo rimanere dov’è e criticando una sua eventuale gestione. Anchenon è stato risparmiato dagli insulti.Il video Dal video si può estrapolare la parte più importante, che recita:“Non me ne frega un c***o se l’AEW vuole ingaggiarmi. E allora, così posso andare in televisione, così posso essere il nuovo giocattolo di? Andare a Dynamite, fare un paio di match e dopo sedermi al catering per 23 settimane a non fare un c***o.