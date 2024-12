Pianetamilan.it - Milan, Adil Rami compie 39 anni: genio e sregolatezza con tanti rimpianti

Tra icalciatori passati dalin questi ultimi, che non sono stati proprio i più vincenti della storia del club rossonero, c'è stato anche, uno che per il carisma è rimasto nel cuore dei tifosi. Il centrale francese arrivava da una parentesi al Valencia, anche se in precedenza si era fatto conoscere al grande pubblico grazie al quinquennio al Lille. Divenuto un nuovo giocatore del Diavolo a gennaio del 2014, in una stagione e mezza colleziona la bellezza di 44 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, mettendo a segno 4 reti contro Torino, Sampdoria, Parma e Cesena. Le pieghe del calciomercato, poi, lo hanno portato a vestire le maglie di Siviglia, Olympique Marsiglia, Fenerbahce, Sochi, Boavista e Troyes, club con cui ha dato il suo addio al calcio il 1° luglio 2023.