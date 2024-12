Pronosticipremium.com - Lazio-Atalanta, il Pronostico: spettacolo all’Olimpico per un Over da favola

L’ultima giornata dell’anno si chiude con una partita decisiva, dove laaffronta l’in un match che potrebbe ridisegnare la parte alta della classifica. La sfida non solo ha implicazioni per la corsa al titolo di campione d’inverno, ma potrebbe anche essere determinante per il futuro delle due squadre in ottica Champions League.in ripresa dopo la sconfitta contro l’InterI biancocelesti arrivano all’incontro con la consapevolezza di aver reagito prontamente alla pesante sconfitta contro l’Inter, conquistando una vittoria di misura per 2-1 contro il Lecce grazie alla rete decisiva di Marusic nel finale. Con questa vittoria, laha consolidato il proprio posto tra le contendenti per un posto in Europa, ma il match contro l’rappresenta un banco di prova fondamentale per le ambizioni della squadra.