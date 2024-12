La solidarietà va a segno nel duello tra Legends of Valencia CF e L’Horta Sud

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-28 18:06:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Il Campo di Calcio San Gregorio de Torrent ha vissuto una giornata storica segnata da emozione, impegno e. Le leggende delCF e una squadra di giocatori delSud si sono affrontati in una partita di beneficenza che ha riunito centinaia di tifosi con l’obiettivo di raccogliere fondi per i club della provincia dicolpiti da DANA lo scorso ottobre.Anche se il risultato è stato il meno importante, la squadra delSud ha vinto la partita contro ilofCF per 3 a 2, ma il successo era garantito mezz’ora prima del. Ladei presenti è stata solo superata l’emozione dei momenti precedenti in cui è stato reso un sentito omaggio ai volontari che hanno fatto e fanno tanto per alleviare gli effetti della terribile DANA.