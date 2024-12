Lanazione.it - La proposta dell’Anpi: "Cancellare le svastiche?. Si approvi un’ordinanza"

Continua a tenere banco il caso della condanna a 4 mesi di carcere commutabile con il pagamento di una sanzione da 1800 euro per Dario Buffa, l’attivista che circa un anno fa coprì con la bomboletta spray alcuneapparse all’ex mercato coperto. Questa volta è l’Anpi a intervenire: "Lo scorso anno a Massa, il 27 dicembre 2023, in piazza Berlinguer, si tenne una manifestazione molto partecipata – ricorda la sezione Patrioti Apuani Linea Gotica in una nota –. In città, ed anche nell’intero paese, si assisteva infatti ad una recrudescenza di scritte e simboli fascisti e nazisti da valutare con preoccupazione. Alcuni giovani pensarono bene ditali scritte, almeno quelle apparse al centrale parcheggio cittadino, nella zona ex mercato, sotto la piazza Berlinguer. Uno di questi giovani della Casa Rossa di Montignoso, trovato a-mascherare tali scritte, fu fermato e denunciato dalle forze di polizia, con l’accusa di aver imbrattato e danneggiato un immobile pubblico".