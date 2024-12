Dilei.it - Kate Middleton, il regalo “terribile” da parte del Principe William a cui non rinuncerà mai

Leggi su Dilei.it

La ricerca dei regali mette in crisi tutti, anche i reali. Certo, fare shopping natalizio per unassa è certamente un compito arduo. Soprattutto per unassa alla moda come. Anche ilha impiegato un po’ di tempo per abituarsi. Non c’è dubbio che la coppia si sarà scambiata regali perfetti quest’anno durante il loro incontro annuale a Sandringham: ormai i due si conoscono da anni e il loro legame è forte. Ma nei primi giorni del loro corteggiamento,era molto meno sicuro delle sue capacità di fare regali. A quanto ha raccontato, un errore lasciò perplessa l’attuale moglie, tanto che lei giurò di “non farglielo dimenticare mai”.Il” diha infatti rivelato l’insolitochele diede i primi tempi della loro frequentazione durante un’apparizione al podcast dell’ex attaccante inglese Peter Crouch su BBC Radio Five Live.