Dilei.it - Jennifer Lopez e Kevin Costner insieme: ad Aspen la coppia che non ti aspetti

Leggi su Dilei.it

Dopo il divorzio da Ben Affleck,è stata avvistata in compagnia di. È accaduto ad, in Colorado, una delle località sciistiche più amate dalle star. Entrambi gli attori si sono recati qui (con le rispettive compagnie) per godersi le festività natalizie tra neve, relax e divertimento. Ehanno sorseggiato un drink al Kemo Sabe.condopo Ben AffleckBen Affleck chi? Probabilmente è quello che si è chiestaquando si è ritrovata a passare del tempo con una star di prima categoria ad Hollyood oltre che uno degli scapoli più ambiti al momento. Precisiamo che è stata un’uscita di gruppo, non un appuntamento nel senso stretto del termine, ma tanto è bastato a scatenare il chiacchiericcio. La superstar 55enne è stata avvistata conall’esclusivo Kemo Sabe, da sempre molto frequentato dalle celebrity americane: con lei anche Benny Medina, il manager die altri amici.