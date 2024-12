Agi.it - Isole Tremiti isolate da sei giorni, la rabbia della sindaca

AGI - Un forte disappunto per l'interruzione del servizio di navigazione dal 23 al 28 dicembre sulla tratta Termoli-è stato espresso dalladelle, Annalisa Lisci, che ricorda da novembre a oggi il servizio è staro sospeso per circa 20. "Questo disservizio - denuncia la- mette in discussione la garanziacontinuità territoriale, fondamentale per l'erogazione dei servizi alla comunità locale. Le problematiche che il Comune disi è trovata ad affrontare sono di una gravità tale che addirittura sul territorio è venuta a mancare l'approvvigionamento di beni indispensabili quali beni primari fondamentali per la salutecittadinanza. Voglio mettere in evidenza che la garanziacontinuità territoriale viene spesso messa in discussione credo anche dalle caratteristiche tecniche dei mezzi di navigazione che con condizioni climatiche non particolarmente avverse procedono a sospendere il servizio.