Rompipallone.it - Inter, altro infortunio: problema al polpaccio, i tempi di recupero

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 28 Dicembre 2024 19:32 di Alessandro BastaUnruba la scena durante la partita dell’: si tratta di unalche l’ha costretto a lasciare il campoL’è impegnata proprio in questi minuti in campo contro il Cagliari. I nerazzurri non hanno avuto un primo tempo semplice in Sardegna, anche per via della prestazione arcigna dei sardi, che non hanno mai tirato indietro la gamba in nessun duello con i campioni d’Italia.L’avvicinamento al match non è stato comunque per nulla semplice per Simone Inzaghi, che ha dovuto fare i conti con diverse assenze, soprattutto in difesa. Francesco Acerbi non è ancora riuscito a recuperare dall’che l’ha tenuto ai box nell’ultimo periodo, e neppure Benjamin Pavard è a disposizione, privando il tecnico di Piacenza di due dei miglioripreti nel terzetto arretrato.