Ilrestodelcarlino.it - Il patron Profili:: "Mercato? Pronti ad acquisti mirati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Conosco Senigagliesi da 38 anni e l’ho scelto in base ad un’analisi attenta. Il? Faremo". Ilrossoblù Maurorivendica la scelta del nuovo tecnico Stefano Senigagliesi. "È nativo di Osimo – dice per introdurlo –, ma abita a Civitanova ormai da 6 anni. Nessuno può dire che arriva una persona che non conosco. Perché non ufficializzarlo prima? Non è vero che era stato deciso prima dell’ultima partita. Personalmente ho sentito altri 20 allenatori, poi la decisione è ricaduta su Stefano. So come lavora e quello che può dare a Civitanova, essendo egli stesso un civitanovese d’adozione". Però l’obiettivo della permanenza in Serie D appare complicato. Al momento la formazione rivierasca è a 4 punti dalla salvezza diretta e servirebbero rinforzi. "Faremo di tutto per salvarci – rassicura il vertice societario –, è logico che qualcosa prenderemo.