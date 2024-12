Isaechia.it - Grande Fratello, confronto a cuore aperto tra Shaila e Lorenzo: pace fatta? (Video)

Leggi su Isaechia.it

Dopo i malumori dei giorni scorsi,Gatta eSpolverato si sono lasciati andare a un lungodove hanno esternato tutte le loro incertezze e i loro sentimenti.I due concorrenti hanno capito di aver bruciato la loro passione troppo in fretta, saltando alcuni passaggi fondamentali per la loro relazione, come la mancanza di una vera conoscenza.ne hanno parlato asenza tralasciare nulla, in modo finalmente pacifico.Il lungo sfogo del modello milanese:È giusto che tu sappia tutto quello che io ho dentro. Un’unione di anime che non considero indifferente dal primo giorno che ti ho vista. Tutto questo ha poi portato a catapultare totalmente in una cosa che io volevo. Quindi in qualche modo ho preso il coraggio di dire ‘tu mi piaci, voglio stare con te’.