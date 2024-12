Lanazione.it - Elena sul tetto del Mondo. Grande trionfo in Brasile

Una giovane viareggina suldel. Si tratta diFrancesconi, 18 anni, che dopo una lunga trafila giovanile piena di successi, si è nuovamente laureata campione delunder 18 di beach tennis. Con la vittoria di questo mondiale a squadre di beach tennis, si conclude il percorso under diFrancesconi con la nazionale Junior iniziato nel 2018 con il primo titolo vinto a Mosca all’età di 12 anni (nessuno prima a quell’età lo aveva mai vinto) gli altri tutti vinti insono nel 2021, 2022 e 2024. In questo ultimo, non perdendo mai un incontro femminile e vincendo in semifinale (contro la Francia) e in finale (contro il) il misto decisivo. Nel 2024Francesconi ha anche vinto i campionati Europei junior sia di doppio femminile che di misto a Creta che si sono aggiunti ai 5 precedenti degli anni passati di cui uno nel 2023 anche nella categoria Pro.