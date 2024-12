361magazine.com - Codacons-Chiara Ferragni: trovato l’accordo, nessun processo per truffa

e ilhannoun accordo: l’imprenditrice digitale salta ilpere ilhannoun accordo, così come anticipato da Selvaggia Lucarelli, e quindi l’imprenditrice digitale non dovrà presentarsi aper. “donerà 200.000 euro a favore di un ente dedicato al supporto delle donne vittime di violenza: èraggiunto tra l’influencer ile l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi per porre fine a ogni reciproca contestazione e per favorire, più in generale, la distensione dei rispettivi rapporti“, rivela l’Ansa.Ilha infatti ritirato la querela. Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, legali della, hanno scritto una nota: “segna la duplice volontà delle parti, da un lato, di chiudere le pregresse vertenze e, dall’altro lato, di guardare positivamente al futuro, istaurando un clima di collaborazione e rispetto con l’obiettivo di favorire iniziative concrete e un dialogo costruttivo su temi sociali di comune interesse.