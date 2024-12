Iltempo.it - "Ci penso io". Trump chiede tempo sullo stop a TikTok: pronto a trattare con i cinesi

Donaldha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di sospendere la legge che minaccia di bloccare il social networknel Paese se la sua società madre cinese non lo dovesse vendere. In una lettera scritta dagli avvocati di, e inviata alla Corte Suprema, il Presidente eletto ha dichiarato di essere contrario a questa misura «in questa fase» e di voler risolvere la situazione una volta tornato alla Casa Bianca il 20 gennaio, giorno successivo all'entrata in vigore del divieto. «Il presidentenon sta prendendo posizione sul merito della controversia», sostengono. «Sta invece esortando la Corte a sospendere la data di entrata in vigore del provvedimento per consentire all'amministrazione entrante di cercare un risultato, frutto del negoziato, che eviti un blocco dia livello nazionale».