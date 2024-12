Laprimapagina.it - Capodanno a Pisa, il programma: concerto di Elio e le Storie Tese, fuochi d’artificio e Dj set con Nostalgia 90

Una serata all’insegna della musica e del divertimento per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. E’ quella organizzata dal Comune diper martedì 31 dicembre. La serata avrà inizio alle ore 22:00 con l’attesissimodie le. Il gruppo salirà sul palco per uno spettacolo coinvolgente che ripercorrerà i successi della loro carriera, facendo cantare e ballare il pubblico fino al conto alla rovescia di mezzanotte. Allo scoccare della mezzanotte, un brindisi collettivo darà il benvenuto al nuovo anno, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico. Iillumineranno il Ponte di Mezzo, creando un’atmosfera magica grazie ai riflessi di luce sulle acque dell’Arno. Ma la festa non finirà qui. Per chi vorrà continuare i festeggiamenti, in Piazza dei Cavalieri sarà allestito un DJ Set di90 che animerà la piazza fino a tarda notte, offrendo musica e intrattenimento per salutare il nuovo anno in grande stile.