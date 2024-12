Sport.quotidiano.net - Bocchetti, prima in salita. Mota e Kyriakopoulos ko

Fare punti non è soltanto necessità: a Monza è diventata quasi ossessione, che puntualmente si presenta con qualche defezione inattesa del giorno. Salvatore, per l’esordio da brividi nel match-salvezza alle 15 in casa del Parma, dovrà fare a meno di Dany. Cioè del miglior marcatore - insieme a Djuric, che invece rientra ma non al top della forma - della squadra e quello che per rendimento è stato fino a qui più costante. Un doppio colpo da incassare a ridosso dell’ultimo incrocio dell’anno, fondamentale per rialzare la testa e dare una spinta a una classifica che oggi spaventa, ma lascia speranza di una ri: il tempo c’è, e non si ferma oggi. Per il morale dei brianzoli, però, e s’intende anche quello dello spogliatoio, uscire almeno con un piede dalle sabbie mobili darebbe spirito e fiducia per un cammino migliore da qui in avanti.