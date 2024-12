Ilrestodelcarlino.it - Ancona, sogno promozione nel cassetto: "Andiamo avanti così, poi si vedrà"

L’riprende gli allenamenti oggi pomeriggio al Dorico. Il ds Pietro Tamai fa il punto, guardando indietro ma anche e soprattutto. Tamai, quarto posto in classifica: se lo sarebbe aspettato? "Il pensiero di essere tra le prime sei ce l’ho sempre avuto. Per quello che avevamo fatto, per come eravamo partiti, sembrava un obiettivo alla portata. Però dopo alcune gare perse immeritatamente qualche dubbio m’era venuto. Ma quando ho visto il gruppo nell’ultimo periodo, la sua compattezza, il suo modo di lavorare, ho capito che non mi ero sbagliato. Siamo molto contenti, un bel traguardo a metà campionato. Adesso dobbiamo ripeterci e cercare di migliorare, dove è possibile". A inizio preparazione, ad agosto, qual era il suo timore e quale la sua convinzione più forte? "La convinzione è sempre stata quella del gruppo, serio e professionale.