Romadailynews.it - Al Teatro del Lido di Ostia domenica 5 gennaio “Storie nell’armadio”

Leggi su Romadailynews.it

DELDIregia Oberdan Cesanellicon Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri5h 17Adatto a tutte le età Aldelva in scena, lo spettacolo di Lagrù Ragazzi, compagnia da oltre 30 anni impegnata nelRagazzi edi figura, uno spettacolo per tutte le età.Due attori curiosi si confrontano con un misterioso armadio pieno di creature fantastiche che magicamente escono e prendono vita, in un esilarante carosello divecchie e nuove che tentano di spaventare, ma fanno solo divertire. Gran finale con un’esaltante battaglia di cuscini tra gli spettatori. Attraverso il racconto di fiabe tradizionali e dimoderne, lo spettacolo esorcizza la paura e fa tremare dalle risate.