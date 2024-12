Zonawrestling.net - AEW: Rampage addio, la parola “fine” la mette Jon Moxley assieme ai suoi Death Riders

Leggi su Zonawrestling.net

Come ormai sappiamo da qualche settimana,, a lungo secondo show della AEW prima dell’avvento di Collision non ci sarà più dal prossimo anno e quella di stanotte è stata l’ultima puntata. Interessante la scelta operata dalla AEW per direal proprio show, con Jone iprotagonisti nel finale, dall’arena fino al camion della regia.Darby Allin outDopo l’ottimo main event tra Hook e Nick Wayne, le telecamere sono andate all’interno dell’arena dove ihanno messo spalle al muro Darby Allin, recentemente artefice della sconfitta e conseguente uscita dal Continental Classic di Claudio Castagnoli. Proprio lo svizzero si è preso la sua personale vendetta intrappolando Allin con la testa in una sedia e poi lo stessoha concluso il pestaggio scaraventando Allin giù per una lunga scalinata.