Bergamonews.it - ? LIVE! Lazio-Atalanta 1-0: Gasp ne cambia tre (56?)

Leggi su Bergamonews.it

1-0Marcatori: 27? Dele-Bashiru(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. A disp. Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Gigot, Patric, Castrovilli, Dia, Isaksen. All. Baroni(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien (46? Kossounou), Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta (46? Cuadrado); Pasalic (56? Samardzic); De Ketelaere, Lookman. A disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Toloi, Scalvini, Palestra, Sulemana, Brescianini, Zaniolo, Vlahovic. All.eriniArbitro: MassaAmmoniti: Hien (34?) per gioco fallosoEspulsi: –Note: recupero tempo: pt 2?Gli aggiornamenti in diretta60? – Lookman ci prova due volte: di testa, fuori di poco; col destro, trovando la miracolosa parata in allungo di Provedel.