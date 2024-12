Lanazione.it - Un 2024 di festa con il segno “più” per la Carini di Monte San Savino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 dicembre– Undicon il“più” per ladiSan. L’azienda, punto di riferimento in Italia per il settore dei serramenti, si appresta a chiudere il suo sessantesimo anno di attività con un bilancio particolarmente positivo scandito da nuove assunzioni, consolidamento nei mercati, miglioramento dei fatturati e nuovi investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati, soprattutto, ad affermare l’ecosostenibilità degli impianti. Questo dinamismo ha confermato latra le realtà maggiormente capaci di portare un contributo al tessuto economico locale ma anche tra le principali promotrici dell’innovazione in un comparto strettamente collegato agli ambiti di benessere abitativo e sicurezza. Il buon momento è testimoniato dalle due assunzioni effettuate negli ultimi mesi che hanno innalzato l’organico aziendale a sedici unità impegnate in diversi ruoli che spaziano dalla progettazione tecnica alla realizzazione, fino all’installazione.