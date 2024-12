Ilfattoquotidiano.it - Ultimo passaggio (blindato) per la legge di bilancio in Senato. Sabato il via libera. Le opposizioni: “Parlamento mortificato”

atto per ladiche alle 14 approda nell’Aula dele su cui, quasi certamente, il governo porrà l’ennesima richiesta di fiducia che fa decadere le proposte di modifica. Il voto finale è atteso per domani all’ora di pranzo. Si andrà in Aula anche senza mandato al relatore, come anticipato.”Visti i tempi stretti, sono pronto a chiedere di procedere senza il mandato”, aveva spiega il relatore e capogruppo di FdI in commissione Guido Liris. “Ma l’auspicio – aggiunge sempre Liris – è che sia l’ultima volta che accade una cosa del genere”. In mattinata si è svolto l’esame in commissionecon 800 proposte di modifica presentate dalle.“Non si potrà cambiare una virgola di unaingiusta”, lamenta il Pd. Ledanno voce ad un malessere che serpeggia da tempo: la prassi di una manovra che dal 2018 viene modificata in un solo ramo del, esautorando di fatto l’altro.