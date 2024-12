Ilrestodelcarlino.it - Sanità a corto di personale. Dai medici di base a quelli del 118. Oltre 130 i buchi da coprire

È crescente, specie nei comuni dell’entroterra, la quota di cittadini senza medico di. Una situazione estremamente difficile che colpisce in particolare i piccoli centri, e rispetto alla quale si sta tentando di tutto. Così, per "garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza è necessario, nonché urgente, cercareal fine di procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato", scrive l’Ast nella determina con la quale ha indetto un avviso pubblico per manifestazioni di interesse, i cui termini rimarranno aperti fino al 31 marzo prossimo. Complessivamente si tratta di29 posti per il ruolo di medico di, assegnare 82 incarichi per l’assistenza primaria ad attività oraria (guardia medica) e 22 per l’emergenza sanitaria territoriale (118). Questo il quadro: 29 posti per medico di