Rubano alcolici e rapinano un coetaneo a bordo del Minimetrò | due minori nei guai

Perugia, 27 dicembre 2024 - Rapina e furto aggravato: sono i reati che gravano su due minorenni (17 e 15 anni) per i quali i Carabinieri di Perugia hanno eseguito un ordine di permanenza domiciliare emesso dal GIP del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica per i, avviate a seguito di segnalazioni e denunce, hanno consentito di accertare il coinvolgimento dei due giovani in altrettanti distinti episodi delittuosi. A ottobre avevano rapinato undeldi Perugia. Successivamente hanno rubatoin un esercizio commerciale della zona di Fontivegge. L’attività investigativa si è concretizzata attraverso un’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, testimonianze e altri elementi probatori, che hanno permesso di ricostruire le condotte deie confermare la gravità dei reati contestati.