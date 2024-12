Lanazione.it - Pistoia Blues Festival, l’attesa. Dai finanziamenti governativi passa la nuova organizzazione

Due nomi annunciati, altri due che arriveranno in gennaio a definire un2025 nella formula (e nelle possibilità) sostanzialmente fotocopia a quello dello scorso anno. Fine di un anno e guardare all’estate della musica all’aperto è d’obbligo, con l’inaugurazione come da copione del "fanta-nomi" a caccia di quello che possa definirsi superospite delpistoiese di punta. Al momento solo due certezze: la prima, il 10 di luglio con Gianna Nannini a riempire piazza Duomo di sonorità rock, la seconda, il 13 luglio con i Blackberry Smoke, anche qui sound rock ma venato di(biglietti già in vendita per entrambe le serate). Nel mezzo tutta una serie di altre date da assegnare – probabilmente l’intera settimana, che inizia il giorno 7 luglio – sulle quali ancora niente si sa, se non che due di queste dovrebbero essere annunciate a gennaio, una con ospite internazionale, l’altra con ospite italiano.