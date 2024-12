Ilfattoquotidiano.it - Osamu Suzuki morto a 94 anni: con lui l’azienda automobilistica divenne competitiva nel mondo

Ha guidato per oltre quarant’, che è diventata uno dei più grandi produttori di piccole auto al. A 94a causa di un linfoma, leggendario ex presidente e ceo dellaMotor, che ha contribuito a trasformare il produttore giapponese in un’aziendaa livello globale., noto per le sue osservazioni sincere e la sua cordialità, era diventato ceo dellanel 1978: sotto la sua guidadiventò la prima casagiapponese ad avviare la produzione locale in India, dove le sue auto si rivelarono estremamente popolari.si è dimesso da presidente all’età di 85nel 2015, cedendo l’incarico al figlio, Toshihiro.Nato il 30 gennaio 1930 comeMatsuda,lavorò in banca dopo essersi laureato alla Chuo University School of Law di Tokyo.