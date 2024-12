Iltempo.it - Morta a 114 anni la donna più anziana d'Italia: addio a Claudia Baccarini

Leggi su Iltempo.it

nel giorno della vigilia di Natale, all'età di 114, lapiùd'. Era nata il 13 ottobre 1910 a Faenza. A dare la notizia è stato il sindaco della cittadina del Ravennate, Massimo Isola. «Forse Dio si è scordato di me», aveva detto in occasione del suo ultimo compleanno. «È stata una figura di rilievo nella nostra comunità - il commento del primo cittadino - testimone di oltre un secolo di trasformazioni storiche e sociali. Sposata con Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956, ha cresciuto dieci figli, contribuendo significativamente, anche con le sue azioni, alla vita della nostra città. La sua scomparsa la notte della Vigilia di Natale, all'età di 114, che l'aveva portata a essere per qualche mese lapiù longeva d', rappresenta una grande perdita per la nostra comunità.