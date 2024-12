Iltempo.it - Manovra all'ultimo minuto. La sinistra sbraita, ma era così anche con loro

Dopo la pausa natalizia riprendono oggi i lavori della legge di Bilancio, che passa all'esame del Senato per la seconda lettura. Lada circa 30 miliardi di euro, la terza del governo Meloni, oggi sarà licenziata dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama che tornerà a riunirsi alle 11, mentre l'approdo in Aula è previsto per le ore 14. Al suo arrivo verso l'approvazione finale, torna puntuale la stessa liturgia. Tra chi accelera e chi media, chi preme e chi spintona, i parlamentari dell'opposizione si stracciano le vesti accusando la maggioranza di «blindare il testo della, esautorando il Parlamento». La, per la verità, arriva nei tempi consentiti dalla sempre più ingolfata Commissione Bilancio e come il panettone, lievita con il passare dei giorni. Il Mef inserisce emendamenti fino all'ultim'ora.