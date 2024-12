Mafia M5S | Assurda revoca 41 bis a Giovanni Riina per vizi di forma

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – “La Cassazione avrebbe annullato il provvedimento che proroga il regime del 41 bis al mafioso, secondogenito del capostragista Totòper ‘motivazione apparente’”. Lo scrive in una nota Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione politica Dmed del Parlamento europeo. “Per uno di, per un percorso argomentativo non adeguatamente ricco svolto dai giudici di merito, si consente a un esponente di spicco di Cosa Nostra di riallacciare i contatti con l’esterno – dichiara Antoci – In uno stato di diritto i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati compiutamente, però non si può pretendere che una situazione di mafiosità conclamata possa essere argomentata in termini ogni volta diversi, né si può affermare che l’attualità del pericolo che rappresentano i capidebba essere ogni volta riconsiderato in motivazione, senza essere dedotto dalla stessa appartenenza alla, dalla quale non ci si è mai dissociati.