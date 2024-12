Tvplay.it - Juve, scippo scudetto all’Atalanta: colpo dai nerazzurri

Lantus sta pensando di togliereuna pedina strategica nel mercato di gennaio: Giuntoli prepara lo sgambetto a GasperiniI bianconeri sono in cerca di rinforzi e il nome giusto potrebbe essere proprio lì a portata di mano. Il ds bianconeri ha già un’idea per regalare a Thiago Motta quel profilo di cui ha bisogno. Può essere unlow cost.dai(TvPlay – ANSA) In questo momento lantus si trova al sesto posto in classifica e accusa un ritardo di 9 punti dalla capolista Atalanta (che può essere appaiata dall’Inter in caso di vittoria nel recupero contro la Fiorentina). I bianconeri hanno perso il passo delle migliori e anche il secondo posto del Napoli è a 7 punti. Rimettersi in corsa non sarà facile ma non è impossibile, soprattutto se il mercato di gennaio porterà quello che manca alla squadra di Thiago Motta.