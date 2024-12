Nerdpool.it - Il Signore degli Anelli: La Guerra Dei Rohirrim – La recensione

A distanza di 47 anni dal primo lungometraggio di Ralph Bakshi, l’epopea di Tolkien torna al cinema reinventandosi attraverso uno stile moderno di animazione per la saga letteraria. Il: Ladeisegna un nuovo approccio per il franchise, riportandolo alla sua genesi cinematografica per quello che fu il primo medium non letterario che rappresentò le avventure ambientate nella Terra di Mezzo raccontate dallo scrittore inglese. Ladeiè un anime diretto da Kenji Kamiyama, allievo di Mamoru Oshii (Ghost in The Shell), direttore artistico di diversi anime quali Ghost in The Shell o 009 Re: Cyborg, oltre che di un episodio di Star Wars: Visions. Questo nuovo ramo di LOTR vede il ritorno di Miranda Otto nella voce fuori campo di Èowin e di un interessante cast composto da: Brian Cox, Gaia Wise e Luke Pasqualino.