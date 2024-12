Ilgiorno.it - Grant e Spiderman tra i tanti tifosi vip

Sono lontani i tempi in cui c’era solo George Clooney a scegliere il lago di Como per trascorrere le vacanze, nel buen retiro di Villa Oleandra a Laglio. Da anni Hollywood si trasferisce sul lago in estate e da quando il Como è salito in serie A i divi si vedono pure al Sinigaglia. A esultare in tribuna contro la Roma c’erano Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody. Prima, invitati dalla proprietà per un week-end da sogno sul lago, sono sfilati Hughe Andrew Garfield, famoso nel ruolo di, a tifare nel match contro il Parma. L’abile operazione di marketing ha permesso ai lariani di conquistarsi articoli sui media britannici.