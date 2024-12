Focus | crescono malattie croniche bilancio Oms 2024 e le sfide aperte

Leggi su Ildenaro.it

Un anno ‘molto complesso’, in cui i conflitti, i cambiamenti climatici, gli alti e bassi dell’economia hanno gravato pesantemente sulla salute globale, ma in cui non sono mancati i successi. Come ogni anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità traccia undell’anno che sta per concludersi. La scala globale resta molte. Sul fronte dellenon trasmissibili, per esempio, si registra una crescita allarmante del diabete (800 milioni di persone colpite), che riflette anche l’aumento dell’obesità (1 adulto su 8). Le condizioni neurologiche – dall’emicrania all’ictus alla demenza – sono la principale causa di malattia e disabilità in tutto il mondo, con più di 1 persona su 3 colpita. Leinfettive sono ancora una minaccia. L’epidemia da mpox nella Repubblica Democratica del Congo e nei Paesi limitrofi non accenna a spegnersi e non è ancora definitivamente chiarito il caso della malattia non diagnosticata diffusasi nelle scorse settimane nel Paese africano.