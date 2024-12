Ilnapolista.it - Dani Olmo, il Barcellona rischia di perderlo: il tribunale nega la registrazione (Mundo Deportivo)

Leggi su Ilnapolista.it

Oggi era in programma la sentenza per ladel centrocampista delin Liga. Il giudice Ignacio Fernández de Senespleda hato l’autorizzazione fino alla fine della stagione. Era arrivato dal Lipsia quest’estate per 60 milioni ed era stato l’unico acquisto del club blaugrana.ta ladialla LigaSecondo quanto riportato da:Frenata l’iscrizione diin Liga fino alla fine della stagione. Il giudice, capo delcommerciale 10 di, ha reso pubblico l’ordine e non ha concesso l’ingiunzione di registrare il centrocampista del Barça. Lunedì prossimo, 30 dicembre, il club presenterà un ricorso contro la Liga in undi primo grado per cercare di ottenere l’ingiunzione per far giocarenella parte della stagione.