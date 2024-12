Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, tutti i gruppi parlamentari intervengono in Senato: “Si lavori per portarla subito a casa”

Da Pd a Italia Viva e M5s fino ad Avs, Forza Italia, Fdi e Lega.sono intervenuto per condannare l’arresto diin Iran e per esprimere solidarietà e vicinanza alla giornalista italiana in isolamento da una settimana nel carcere di Evin a Teheran. Ad apertura di seduta a Palazzo Madama dedicata alla discussione sulla legge di Bilancio ilre Pd, Alessandro Alfieri, ha anche chiesto al governo “di tenerci informati e coinvolti nelle modalità più opportune. Il suo arresto ci preoccupa, sappiamo che il governo è al lavoro. Per un giornalista è già difficile fare questo mestiere, farlo in Iran lo è ancora di più “, ha aggiunto. Per Enrico Borghi di Italia Viva è necessario uno “sforzo corale nel quale sottolineare ancora una volta la differenza tra un regime autocratico, in cui le libertà vengono conculcate, e una democrazia, in cui la libertà di informazione è uno dei pilastri”.