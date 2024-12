Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Obiettivo Mosquera: caratteristiche e curiosità

Leggi su Pianetamilan.it

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nell'imminente sessione invernale di, ilpossa cedere Fikayo Tomori e sostituirlo con Cristhian. Ma chi è costui? Classe 2004, spagnolo (quindi comunitario) ma con genitori colombiani,ha debuttato nella Prima Squadra del Valencia, suo attuale club, nella stagione 2021-2022. Da piccolo, ha evidenziato la 'rosea', preferiva il basket. Poi un suo cugino l'ha convinto a passare al futsal. Motivo? Gli mancava un giocatore in squadra! Il passaggio dal calcio a 5 a quello a 11, poi, è stato naturale. Titolare fisso nel Valencia dalla stagione 2023-2024,si è conquistato un posto nella Nazionale iberica che ha vinto la medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Parigi. Buona struttura abbinata ad una discreta tecnica, l'didel, ha scritto il quotidiano sportivo nazionale, è un giocatore essenziale.