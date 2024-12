Spazionapoli.it - Buongiorno preoccupa il Napoli: lo stop può essere più lungo, il motivo

Leggi su Spazionapoli.it

calcio notizie,sarebbe dovuto rientrare ad inizio anno nuovo ma ora lopotrebbe prolungarsi ulteriormente.Dopo la doppia fragorosa caduta contro la Lazio di Baroni, ildi Antonio Conte ha ripreso a pedalare, racimolando il bottino pieno nelle ultime due partite, pur non offrendo, nell’arco dei 180?, una prestazione continua e convincente al 100%. Tra le note più liete di queste trasferte, in cui ilha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, le performance di David Neres, devastante sia contro l’Udinese che contro il Genoa.In entrambe queste partite però, ilha praticamente regalato un tempo agli avversari, facendo infuriare Conte e rischiando di compromettere il risultato finale: la solidità difensiva, uno dei marchi di fabbrica di questa prima parte di stagione, è venuta meno, complice sia una scarsa accortezza e attenzione al dettaglio, sia l’assenza di Alessandro, out dal 16 dicembre per una frattura alle costole.