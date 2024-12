Anteprima24.it - Benevento, occhio al Catania: gli etnei in trasferta hanno il secondo migliore attacco

Tempo di lettura: 2 minutiIl 2025 dei giallorossi di mister Auteri si aprirà (5 gennaio) con un match chiave nell’economia del cammino delperché nel primo impegno del nuovo anno al “Ciro Vigorito” sbarcherà l’ambizioso. Esattamente come era già successo nella scorsa stagione, la compagine etnea è stata allestita senza mezzi termini per puntare al salto di categoria diretto, ma il campo fino ad ora sta dicendo altro con i siciliani al settimo posto a quota 31, a -9 dalla vetta dove c’è il. In realtà, la compagine di mister Toscano ha conquistato 32 punti, ma la squadra sta facendo i conti con una penalizzazione (-1) per aver presentato in ritardo una fidejussione ulteriore necessaria per garantire lo sforamento del tetto massimo agli ingaggi.Numeri alla mano, inla squadra siciliana è una delle più prolifiche perché fino ad ora ha messo a segno 20 reti in nove partite, dietro solo al Crotone (dieci gare) che è andato a segno in 24 occasioni con il sorpasso dei pitagorici avvenuto soprattutto grazie al 5-0 inflitto alla Turris alla diciannovesima giornata.