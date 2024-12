.com - Atalanta, Ruggeri non convocato

(Adnkronos) – Brutte notizie per Gasperini alla vigilia del match in programma contro la Lazio domani sera. Il tecnico orobico ha diramato l’elenco dei calciatori convocati contro i capitolini: c’è Giorgio Scalvini, ma la Dea dovrà fare a meno di Matteo. Problema al piede per l’esterno che salterà così la prossima trasferta, la speranza è quella di riaverlo a disposizione per la Supercoppa. Ecco l’elenco completo dei convocati: Toloi, Kossounou, Hien, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Lookman, Ederson, De Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Kolasinac, Samardzic, Palestra, Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi, Scalvini, Brescianini, Vlahovic, Zappacosta. Pesa anche l’assenza dell’infortunato Retegui, in avanti sarà De Ketelaere ad agire da prima punta con alle spalle Lookman e Pasalic (in serrato ballottaggio però con Samardzic).