Spazionapoli.it - “Arriva la firma, ci siamo!”: Napoli, De Laurentiis chiude un’operazione importante

Aurelio Denon aveva dubbi: si sta perre un’altra operazione, lasul contratto è ad un passo. Ilvuole costruire una squadra in grado di giocarsela per obiettivi importati. Ecco perchè il mercato di gennaio potrebbe portare alla corte di Antonio Conte nuovi calciatori, tasselli da inserire all’interno dell’organico azzurro ed in grado di aumentare il livello della squadra.Da capire, poi, cosa fare con quelli che sono già all’interno del gruppo guidato da Conte: alcuni potrebbero andare via già nelle prossime settimane, soprattutto quelli che non hanno trovato spazio fino a questo momento.Tra questi ci sono i nomi che si fanno da un po’: Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, ma anche Rafa Marin e Juan Jesus, tutti elementi che hanno raccolto un minutaggio scarno e che alla fine della sessione di gennaio potrebbero essere altrove.