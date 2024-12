Agrarian lanciata la prima open call | domande entro il 31 gennaio

Leggi su Ildenaro.it

Il progettoha lanciato la sua, con scadenza per partecipare fissata al 312025. L’obiettivo è trovare soluzioni che possano essere testate e validate all’interno del frameworkper migliorare l’efficienza, la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente in agricoltura.Le proposte devono includere nuove metodologie per la raccolta e l’analisi dei dati e applicazioni innovative di edge/fog computing per elaborare i dati in loco. Le tecnologie proposte devono essere correlate a uno dei tre progetti pilota: zootecnia, colture agricole, viticoltura. Saranno finanziati strumenti agricoli innovativi che aumentino l’efficienza minimizzando costi e impatto ambientale (ad esempio: agricoltura di precisione, veicoli terrestri/aerei senza equipaggio, i sistemi di monitoraggio dell’intelligenza artificiale del bestiame), soluzioni di agricoltura sostenibile; resilienza e adattamento al clima; soluzioni digitali e agricoltura intelligente: Sviluppo di piattaforme digitali.